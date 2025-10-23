ZIS-Bericht: Sicherheit in deutschen Stadien gestiegen

SID 23.10.2025 • 13:01 Uhr Die ZIS verzeichnet einen Rückgang von Verletzten - dafür aber mehr Einsatz von Pyrotechnik.

Die Sicherheit in deutschen Fußball-Stadien ist in der vergangenen Saison deutlich gestiegen. Das geht aus dem Jahresbericht der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze (ZIS) hervor. Demnach gab es bei den wichtigsten Parametern - verletzte Personen, Strafverfahren und Polizei-Arbeitsstunden - jeweils einen Rückgang der Zahlen, obwohl mehr Zuschauer in die Stadien geströmt waren als in der Saison davor.

In der Spielzeit 2024/2025 wurden demnach während des Ligaspielbetriebs der ersten drei Ligen 1.107 Menschen verletzt, das ist im Vergleich zur Saison 2023/2024 (1.338) ein Rückgang von 17,2 Prozent. Die von Polizeibehörden eingeleiteten Strafverfahren (5.197) gingen sogar um 22 Prozent zurück.