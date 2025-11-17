"Zwischen Triumph und Absturz": ARD zeigt Doku über Boateng

Newsticker
Die dreiteilige Serie beleuchtet die Karriere und das Leben des Ex-Weltmeisters. Ab Freitag ist sie in der Mediathek und im Ersten zu sehen.
Jerome Boateng hat das Ende seiner aktiven Fußball-Karriere verkündet. Er gewann unter anderem zwei Mal das Triple mit dem FC Bayern und wurde 2014 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft.
SID
Die dreiteilige Serie beleuchtet die Karriere und das Leben des Ex-Weltmeisters. Ab Freitag ist sie in der Mediathek und im Ersten zu sehen.

In einer dreiteiligen Dokumentation blickt die ARD auf die Profikarriere und das Leben des früheren Weltmeisters Jérôme Boateng zurück.

Die Serie „Being Jérôme Boateng“ soll nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Senders „die Geschichte eines Ausnahmefußballers zwischen Triumph und Absturz“ erzählen. Die Doku ist ab Freitag in der Mediathek verfügbar, am selben Tag wird die erste Folge im Ersten (23.55 Uhr) ausgestrahlt.

Der 37-Jährige, der 2014 in Brasilien Weltmeister geworden war, hatte seinen Vertrag beim Linzer ASK im August aufgelöst und im September sein Karriereende bekannt gegeben.

Boatengs Vater und Podolski kommen zu Wort

Nach seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer 2021 war der Verteidiger mehrere Monate vereinslos, kam für zwei Jahre bei Olympique Lyon und anschließend beim US Salernitana in Italien unter, ehe er 2024 nach Linz wechselte.

War seine frühe Karriere geprägt von Höhen, geriet der 76-malige Nationalspieler in den vergangenen Jahren unter anderem wegen Körperverletzungsverfahren immer wieder auch fernab der Sportseiten in die Schlagzeilen.

In der Serie verspricht die ARD „ein vielschichtiges und multiperspektivisches Porträt“. Boateng äußere sich „umfassend“, heißt es, dazu kommen auch Vater Prince Boateng, Horst Hrubesch oder Lukas Podolski zu Wort.

