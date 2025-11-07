Bender-Duell: Klarer Sieg für Sven und Unterhaching

SID 07.11.2025 • 21:00 Uhr Im ersten Trainer-Aufeinandertreffen zwischen Lars und Sven Bender jubelt der zwölf Minuten jüngere Zwilling mit Unterhaching über die drei Punkte.

Sven Bender hat mit der SpVgg Unterhaching das erste Trainer-Duell bei seinem Zwilling Lars und Wacker Burghausen gewonnen. Die Mannschaft des zwölf Minuten jüngeren Benders setzte sich am Freitag in der Regionalliga Bayern mit 3:1 (2:0) durch.

Während Unterhaching damit zumindest vorübergehend die Tabellenspitze übernahm, blieb Burghausen auch im dritten Spiel in Serie ohne Sieg.

„Wir reden regelmäßig, klar. Aber in dieser Woche ist es schon anders - da ist mehr Zurückhaltung“, hatte Lars Bender dem kicker vor der familiären Premiere an der Seitenlinie gesagt. Und so habe es im Vorfeld zwar „kein Misstrauen“ gegeben, „aber keiner will zu viel preisgeben“.