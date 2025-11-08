SID 08.11.2025 • 06:28 Uhr Der DFB plant Millionen-Investitionen in den Frauenfußball - sehr zur Freude von Oliver Bierhoff.

Der frühere Nationalmannschafts-Direktor Oliver Bierhoff befürwortet die vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) geplanten Millionen-Investitionen in die Entwicklung des Frauenfußballs.

„Ich weiß, dass es zu meiner Zeit noch Diskussionen gab, ob man ein bisschen mehr Prämien ausschütten kann oder nicht“, sagte Bierhoff am Freitag bei einem Bild-Event in Berlin: „Deswegen freue ich mich, dass man jetzt einen großen Schritt wagen will und den Frauenfußball unterstützen kann. Der Frauenfußball wächst, ist weiter interessant und bedarf Investitionen.“

Bierhoff lobt DFB-Vorstoß

Der DFB will 100 Millionen Euro in die angestrebte Professionalisierung der Frauen-Bundesliga investieren. Der am Freitag wiedergewählte Präsident Bernd Neuendorf sprach von einem „starken und mutigen“ Signal.