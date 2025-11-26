"Das wollen wir nutzen": Freiburg will Serie fortsetzen

SID 26.11.2025 • 10:58 Uhr In der Europa League ist der SC Freiburg in dieser Saison noch ungeschlagen, ein Sieg gegen Pilsen am Donnerstag ließe das Achtelfinale noch näher rücken.

Trotz der deftigen Niederlage beim FC Bayern reist der SC Freiburg mit frischem Mut zum Auswärtsspiel in der Europa League bei Viktoria Pilsen - dort wollen die international noch ungeschlagenen Breisgauer am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) ihren europäischen Erfolgslauf fortsetzen. „Wir stehen gut da und diese Situation wollen wir nutzen“, kündigte Mittelfeldspieler Maximilian Eggestein im Vorfeld an.

Nach bislang drei Siegen und einem Unentschieden aus vier Spielen in der Ligaphase steht der Sport-Club aktuell auf Platz zwei der Tabelle, ein weiterer Dreier würde einen großen Schritt Richtung direkter Qualifikation für das Achtelfinale bedeuten. Allerdings haben auch die Tschechen, die in der heimischen Liga derzeit nur den sechsten Platz belegen, in der Europa League in dieser Spielzeit noch nicht verloren; mit acht Punkten sind sie derzeit Achter. „In Pilsen wird es schwer“, prognostiziert Youngster Johan Manzambi deshalb, „aber ich denke, dass wir gewinnen können.“