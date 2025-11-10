DFB-Frauen: Heimspiel zum Quali-Auftakt im März

SID 10.11.2025 • 15:03 Uhr Das DFB-Team empfängt Slowenien im März 2026. Im April wartet in der WM-Quali ein Doppelpack gegen Österreich.

Die deutschen Fußballerinnen starten mit einem Heimspiel in die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien. Zum Auftakt empfangen die DFB-Frauen am 3. März 2026 Slowenien. Nachdem in der vergangenen Woche die Gruppengegner ausgelost wurden, veröffentlichte der DFB nun die Spieltermine für die Duelle mit Slowenien, Norwegen und Österreich in der Qualifikationsgruppe A4.

In insgesamt drei Länderspielphasen bestreitet das Team um Kapitänin Giulia Gwinn die Qualifikation für die nächste WM. Dem Auftakt gegen Slowenien folgt vier Tage später das Auswärtsspiel in Norwegen. Am 14. April trifft Deutschland zunächst zu Hause auf Österreich, ehe es am 18. April zum Rückspiel ins Nachbarland geht. Am 5. Juni empfangen die DFB-Frauen Norwegen, bevor sie die Qualifikation am 9. Juni mit dem Auswärtsspiel gegen den Auftaktgegner in Slowenien abschließen.

Nur die vier Gruppensieger der A-Liga qualifizieren sich direkt für die WM. Sieben weitere WM-Tickets werden über Play-offs ausgespielt, hinzu kommt ein weiterer Platz über die interkontinentalen Play-offs. Im Oktober und November/Dezember werden die zwei Runden der Play-offs ausgetragen.