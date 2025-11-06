DFB präsentiert neuen Markenauftritt

SID 06.11.2025 • 16:52 Uhr Zum Rebranding gehört auch ein neues Logo.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) präsentiert sich im Jahr seines 125-jährigen Bestehens mit einem umfassend erneuerten Markenauftritt. Zum ersten DFB-Bundestag am DFB-Campus in Frankfurt am Main stellt der Verband dabei ein ganzheitliches Rebranding inklusive eines neuen Logos vor.

Dieses steht im Zentrum des neuen Markenbildes, das symbolisch die drei zentralen Säulen der Verbandsarbeit aufgreift und vereint: Organisation, Gesellschaft und Sport. "Diese Elemente spiegeln die Werte des deutschen Fußballs und des DFB wider", hieß es in einer Mitteilung.