Ehemaliger BVB-Trainer verliert Job in Österreich

SPORT1 28.11.2025 • 13:11 Uhr Peter Stöger muss in Österreich seinen Hut nehmen. Vor allem in Europa lief es für den ehemaligen BVB-Trainer überhaupt nicht.

Der SK Rapid Wien hat Trainer Peter Stöger von seinen Aufgaben entbunden. Dies gab der österreichische Erstligist offiziell bekannt. Auch Co-Trainer Thomas Sageder muss gehen.

„Diese Entscheidung fällt extrem schwer, da nicht nur ich Peter Stöger und auch Thomas Sageder für ihre Expertise und ihren Charakter sehr schätze”, sagte Geschäftsführer Markus Katzer: „Die Entwicklung der letzten Wochen macht diese Freistellungen aber notwendig. In den letzten zwölf Matches mussten wir achtmal den Platz als Verlierer verlassen.“

Stöger muss nach rund fünf Monaten gehen

Bis auf Weiteres wird Stefan Kulovits das Team übernehmen. Stöger, der in der deutschen Bundesliga den 1. FC Köln und Borussia Dortmund trainierte, hatte den Job in Wien erst im Juli übernommen. In 27 Spielen holte er im Schnitt 1,7 Punkte.

Wien liegt in der Österreichischen Fußball-Bundesliga auf dem zweiten Rang, der Abstand zu Tabellenführer RB Salzburg beträgt einen Punkt. In der Conference League ist der SK punktlos Letzter.