Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. LIGA
EUROPA LEAGUE
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
FORMEL 1
DARTS
TENNIS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Fußball>

Ehemaliger BVB-Trainer verliert Job in Österreich

Ex-BVB-Trainer verliert Job

Peter Stöger muss in Österreich seinen Hut nehmen. Vor allem in Europa lief es für den ehemaligen BVB-Trainer überhaupt nicht.
Peter Stöger muss in Wien seinen Hut nehmen
Peter Stöger muss in Wien seinen Hut nehmen
© IMAGO/IPA Sport
SPORT1
Peter Stöger muss in Österreich seinen Hut nehmen. Vor allem in Europa lief es für den ehemaligen BVB-Trainer überhaupt nicht.

Der SK Rapid Wien hat Trainer Peter Stöger von seinen Aufgaben entbunden. Dies gab der österreichische Erstligist offiziell bekannt. Auch Co-Trainer Thomas Sageder muss gehen.

„Diese Entscheidung fällt extrem schwer, da nicht nur ich Peter Stöger und auch Thomas Sageder für ihre Expertise und ihren Charakter sehr schätze”, sagte Geschäftsführer Markus Katzer: „Die Entwicklung der letzten Wochen macht diese Freistellungen aber notwendig. In den letzten zwölf Matches mussten wir achtmal den Platz als Verlierer verlassen.“

Stöger muss nach rund fünf Monaten gehen

Bis auf Weiteres wird Stefan Kulovits das Team übernehmen. Stöger, der in der deutschen Bundesliga den 1. FC Köln und Borussia Dortmund trainierte, hatte den Job in Wien erst im Juli übernommen. In 27 Spielen holte er im Schnitt 1,7 Punkte.

Wien liegt in der Österreichischen Fußball-Bundesliga auf dem zweiten Rang, der Abstand zu Tabellenführer RB Salzburg beträgt einen Punkt. In der Conference League ist der SK punktlos Letzter.

Jüngst setzte es ein 1:4 gegen Rakow Czestochowa, es sollte Stögers letztes Spiel an der Seitenlinie sein. Wie die Krone berichtet, waren während des Spiels „Stöger raus“-Rufe im Stadion zu hören.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite