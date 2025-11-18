Einbruch bei Alisha Lehmann!

Benedikt Lohr 18.11.2025 • 10:48 Uhr Alisha Lehmann ist Opfer eines Einbruchs geworden. In den sozialen Medien macht sie den Vorfall öffentlich.

Die Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann hat einen Einbruch in ihrem Zuhause erlebt und dabei erhebliche Verwüstungen vorgefunden.

In einer Instagram-Story veröffentlichte die Bernerin Bilder, das ein völlig auf den Kopf gestelltes Zimmer zeigen: Schubladen wurden herausgerissen, Kleider und persönliche Gegenstände liegen verstreut auf dem Boden.

Lehmann reagierte dabei mit einem Kommentar zu ihrem Ordnungsdrang und schrieb: „Wenn das nächste Mal jemand mein Haus ausraubt, räumt bitte wieder auf, denn ich habe OCD (Obsessive Compulsive Disorder).“

Konkrete Angaben zum Hergang des Einbruchs machte sie nicht. Lehmann ließ zudem offen, ob sich der Vorfall tatsächlich in ihrer neuen Wohnung im italienischen Como ereignet hat. Dort steht sie seit August unter Vertrag.

Lehmann schwärmt von neuem Zuhause

Der Einbruch ereignete sich nur kurze Zeit, nachdem Lehmann vor wenigen Wochen in einer Pressekonferenz des Nationalteams begeistert von ihrem neuen Leben am Comer See berichtet hatte. Dort sagte sie: „In Como fühle ich mich am wohlsten von den Orten, an denen ich bisher lebte.“

Zudem schwärmte sie von der besonderen Atmosphäre ihres neuen Wohnorts: „Jeden Morgen mit so einem Ausblick aufzustehen, ist schön. Man wacht auch viel glücklicher auf. Es ist derzeit perfekt für mich.“