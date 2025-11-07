Eine weitreichende Änderung beim DFB

Mara Pfeiffer 07.11.2025 • 14:45 Uhr Manchmal hilft eine äußerer Veränderung dabei, die inneren zu vollziehen. Darauf setzt auch der DFB: Mit einem komplett runderneuerten Markenauftritt.

Der 45. ordentliche Bundestag des DFB ist zugleich der erste am Campus in Frankfurt. Stehen soll er ganz im Zeichen des Aufbruchs: Der Verband möchte sich weiterentwickeln – und gleichzeitig auch auf seine Tradition besinnen.

Beides wird bereits deutlich, bevor es am Morgen losgeht: Der DFB hat sich im 125. Jahres seines Bestehens einen neuen Markenauftritt verpasst.

Im Zentrum steht ein frisches Logo, das an diesem Morgen auf dem Campus als Premiere überall zu entdecken ist: Sämtliche Unterlagen rund um den DFB-Bundestag wurden bereits damit gebrandet, beim Gang durchs weitläufige Foyer grüßt es an allen Ecken und im Plenarsaal, wo der Bundestag seit halb zehn im Gange ist, wird es groß und strahlend an die Wand geworfen.

Das Design spielt mit vorangegangenen und wahrt so einen Wiedererkennungswert, zugleich gelingt es, etwas Neues, Eigenes zu schaffen. Umgesetzt hat den neuen, schlichten Look die Designagentur Strichpunkt.

Drei Säulen und ein klares Zeichen

Symbolisieren soll das runderneuerte DFB-Logo die drei Säulen der Verbandsarbeit: Organisation, Gesellschaft und Sport. Sie spiegeln, so schreibt der Verband, die Werte des deutschen Fußballs und des DFB selbst wider.

„Mit der Erneuerung seiner Dachmarke setzt der Deutsche Fußball-Bund ein sichtbares Zeichen für seine strategische Weiterentwicklung“, erklärt Dr. Blask, Vorsitzender der Geschäftsführung der DFB GmbH & Co KG (und am Bundestag vorgeschlagen als neuer Generalsekretär des DFB).

Tradition trifft Moderne

Der Verband blicke einerseits auf seine traditionsreiche Geschichte zurück, wende den Blick zugleich aber ganz bewusst nach vorn. Der neue Auftritt stehe dabei „für Klarheit, Innovationskraft und Modernität“. Und: „Er spiegelt die Vielfalt des deutschen Fußballs wider – von der Basis bis zur Spitze.“