Emotionale Klopp-Botschaft an krebskranke Diekmeier-Tochter

Felix Kunkel 18.11.2025 • 09:25 Uhr Dennis Diekmeiers Tochter Delani kämpft gegen den Krebs. Jürgen Klopp spricht der 14-Jährigen in einem Video Mut aus.

Emotionale Worte von Jürgen Klopp: Der 58-Jährige hat sich in einer Videobotschaft an Delani Diekmeier, die Tochter von Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier, gewandt. Die 14-Jährige kämpft seit Anfang dieses Jahres gegen den Krebs.

Klopp sprach ihr Mut aus: „Ich habe natürlich von deiner Geschichte gehört und ich bewundere dich für deine Kraft, Stärke und Positivität. Das ist nicht leicht, aber du schaffst das jeden Tag“, erklärte der langjährige Liverpool-Coach in einem Instagram-Video des Wiesbadener Charity-Projekts „Legenden für Leben“.

Zwar wurde bei Delani Diekmeier ein bösartiger Tumor entfernt, doch dieser hat in die Lunge gestreut. Laut den Ärzten liegt die Überlebenschance bei fünf Prozent.

Klopp: „Es ist erlaubt, zu träumen“

Klopp, der inzwischen als Global Head of Soccer für Red Bull tätig ist, sprach weiter: „Man kann an den lieben Gott glauben, man kann aber auch einfach an die Zukunft glauben. Glauben heißt nicht wissen, also sind wir es gewohnt, dass wir nicht hundertprozentig wissen, was in der Zukunft sein wird. Aber es ist erlaubt, zu träumen.“

Zudem zählte Klopp mehrere Dinge auf, auf die man sich im nächsten Jahr freuen könnte - darunter die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. „Ich würde dich total gerne kennenlernen. Das alles könnte im nächsten Jahr passieren. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, ganz viel Glaube und nur das Allerbeste“, sagte Klopp, an Delani adressiert.