Europa League: Deutscher Coach weiter punktlos

Auch unter Danny Röhl ist für die Glasgow Rangers in der Europa League nichts zu holen.

Bei der 0:2 (0:2)-Heimniederlage gegen die AS Rom blieb der schottische Spitzenklub erneut ohne Treffer, beim Debüt des deutschen Fußballtrainers Ende Oktober hatten die Rangers in Norwegen bei Brann Bergen klar verloren (0:3).

Röhl, früherer Nationalmannschafts-Assistenzcoach, hatte im Vormonat am Ibrox Park den entlassenen Russell Martin als Cheftrainer beerbt.