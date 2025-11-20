Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALI
BUNDESLIGA
2. LIGA
US-SPORT
FORMEL 1
WINTERSPORT
DARTS
TENNIS
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Fußball>

Frauen-Champions-League: PSG vs. FC Bayern heute live im TV, Stream und Ticker

Schlägt Bayern auch PSG?

Die Frauen des FC Bayern müssen in der Champions League bei PSG antreten. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Spiel verfolgen können.
Die Frauen des FC Bayern besiegen den amtierenden Champions-League-Sieger FC Arsenal mit 3:2. Ist jetzt sogar ein großer Titellauf drin?
SPORT1
Die Frauen des FC Bayern müssen in der Champions League bei PSG antreten. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Spiel verfolgen können.

Bei den Fußballerinnen des FC Bayern läuft es aktuell so richtig rund. Wettbewerbsübergreifend gelangen dem Team von Cheftrainer José Barcala zuletzt acht Siege in Folge.

Darunter waren auch die Erfolge in der Champions League gegen Juventus Turin und den FC Arsenal. Am vierten Spieltag steht für die FCB-Frauen (ab 21 Uhr im LIVETICKER) erneut ein namhafter Gegner auf dem Programm: Paris Saint-Germain.

Champions League: So können Sie PSG vs. FC Bayern heute live verfolgen

  • TV: -
  • Livestream: Disney+
  • Liveticker: SPORT1

FC Bayern steht bei zwei Siegen

Doch während die Münchnerinnen bereits zwei Siege auf dem Konto haben, konnten die Französinnen bislang noch nicht punkten.

Mit drei Pleiten und null Punkten steht das Team in der Tabelle aktuell auf dem 16. Platz, nur die Roma und St. Pölten sind ob ihres Torverhältnisses noch schlechter. Dementsprechend hoch dürfte der Druck für die Gastgeberinnen sein.

Im Free-TV wird das vierte Champions-League-Spiel der Bayern nicht übertragen. Die Partie, die im Parc des Princes steigt, kann kostenpflichtig über den Streamingdienst Disney+ verfolgt werden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite