Frauen-Champions-League: PSG vs. FC Bayern heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 20.11.2025 • 18:00 Uhr Die Frauen des FC Bayern müssen in der Champions League bei PSG antreten. SPORT1 verrät Ihnen, wo Sie das Spiel verfolgen können.

Bei den Fußballerinnen des FC Bayern läuft es aktuell so richtig rund. Wettbewerbsübergreifend gelangen dem Team von Cheftrainer José Barcala zuletzt acht Siege in Folge.

Darunter waren auch die Erfolge in der Champions League gegen Juventus Turin und den FC Arsenal. Am vierten Spieltag steht für die FCB-Frauen (ab 21 Uhr im LIVETICKER) erneut ein namhafter Gegner auf dem Programm: Paris Saint-Germain.

Champions League: So können Sie PSG vs. FC Bayern heute live verfolgen

TV : -

: - Livestream : Disney+

: Disney+ Liveticker: SPORT1

FC Bayern steht bei zwei Siegen

Doch während die Münchnerinnen bereits zwei Siege auf dem Konto haben, konnten die Französinnen bislang noch nicht punkten.

Mit drei Pleiten und null Punkten steht das Team in der Tabelle aktuell auf dem 16. Platz, nur die Roma und St. Pölten sind ob ihres Torverhältnisses noch schlechter. Dementsprechend hoch dürfte der Druck für die Gastgeberinnen sein.