Gosens-Hiobsbotschaft vor Mainz-Spiel

Fußball-Nationalspieler Robin Gosens fehlt seinem Klub AC Florenz beim kommenden Gastspiel in Deutschland. Wie die Italiener mitteilten, muss der 31-Jährige für das Spiel in der Conference League beim FSV Mainz 05 am Donnerstag (ab 18.45 Uhr im LIVETICKER) wegen einer Zerrung im linken Oberschenkel passen.

Laut Corriere dello Sport wird Gosens zwar weiter untersucht, doch es ist sehr wahrscheinlich, dass er bis zur Länderspielpause am 9. November ausfällt. Damit würde er nicht nur das Auswärtsspiel in Mainz, sondern auch das Ligaspiel gegen Genua verpassen.

Florenz in der Krise

Gosens‘ Ausfall ist eine Hiobsbotschaft für die AC Florenz, die derzeit mit erheblichen Problemen zu kämpfen hat. Der Klub steckt in einer Krise: Nach zehn Spieltagen belegt das toskanische Team mit nur vier Punkten den letzten Tabellenplatz in der Serie A - dramatisch für eine Mannschaft, die im Sommer rund 90 Millionen Euro in Zugänge investiert hat und eigentlich um die Champions-League-Plätze mitspielen wollte.

Wegen der sportlichen Misere steht Trainer Stefano Pioli massiv unter Druck. Laut der Gazzetta dello Sport drängt Klubbesitzer Rocco Commisso, der seit 2019 bereits eine halbe Milliarde Euro in den Verein investiert hat, Pioli zum Rücktritt.