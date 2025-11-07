Hoeneß erleichtert: "Gute Ausgangsposition"

SID 07.11.2025 • 05:56 Uhr Der VfB Stuttgart rückt nach einem mühsamen Sieg gegen Feyenoord in der Europa League nach vorne. Trainer Sebastian Hoeneß ist aber nicht ganz zufrieden.

Nach einem furiosen Endspurt war Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß „sehr erleichtert. Wenn wir nicht gewonnen hätten, wäre der Druck sehr groß geworden. Jetzt haben wir uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet“, sagte Hoeneß nach dem umkämpften 2:0 (0:0) in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam - und atmete erst einmal durch.

Mit nun sechs Punkten aus vier Spielen rückte der ambitionierte VfB, der zuletzt gegen Basel und Fenerbahce verloren hatte, in der Tabelle auf Rang 20 vor und stellte zumindest den Anschluss an die Top acht wieder her. Bilal El Khannouss (84.) und Deniz Undav (90.+1) hatten vor 60.000 Zuschauern spät für die umjubelten Treffer gesorgt.

Doch ganz zufrieden war Hoeneß nach einem mühsamen Auftritt seiner heimstarken Mannschaft nicht. „Das war keine gute erste Halbzeit, es war wild. Was wir vorhatten, ist nicht aufgegangen. Die zweite Halbzeit hat sich ein bisschen besser angefühlt“, sagte er bei RTL.

VfB Stuttgart: Die Freude überwiegt

Dennoch: Die Freude beim VfB überwog, trotz einiger Schwächen. „Es ist alles drin. Wir haben eine überragende Mannschaft. Jetzt müssen wir weitermachen. Dann sehe ich das positiv“, betonte Nationalspieler Undav. „Das war ein Must-win-Spiel. Es war wichtig, dass wir gewonnen haben, wenn man auf die Tabelle schaut“, ergänzte Angelo Stiller.