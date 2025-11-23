"Ist das ein Vertragsangebot?" Toni Kroos scherzt mit Werder-Trikot

Toni Kroos hat sich mit einer kurzen Frage beim Bremer Publikum beliebt gemacht. Beim 12. Spieltag der Icon League (LIVE bei SPORT1) erntete die deutsche Fußball-Ikone Lacher und tosenden Applaus für vier Wörter.
Kroos: „Ist das ein Vertragsangebot?“
Als Dank für seinen Auftritt in der Weserstadt überreichte Werder-Profi Mitchell Weiser Kroos ein Trikot mit der Nummer 8 und dessen Namen darauf. „Ich dachte, du brauchst noch ein aktuelles Jersey von uns - und zwar das schönste dieses Jahr“, erklärte Weiser das Geschenk am Hallenmikrofon.
Weiser: Kroos „jederzeit willkommen“
Kroos nahm das Präsent entgegen, schnappte sich auch das Mikro und fragte: „Ist das ein Vertragsangebot?“ Als die Menschen in der Halle begeistert reagierten, schob der Ex-Profi lachend hinterher: „Hört auf!“
Weiser ging kurz auf Kroos‘ Frage ein: „Jederzeit willkommen!“ Wohl wissend jedoch, dass ein Comeback des ehemaligen Bayern- und Real-Stars im Profifußball nahezu ausgeschlossen ist.
Hingegen ließ es sich Kroos nicht nehmen, am 12. Spieltag der Icon League einzugreifen. Gemeinsam mit der Madrid-Legende Marcelo lief der 35-Jährige für die Berlin Underdogs auf.
