"Ist das ein Vertragsangebot?" Toni Kroos scherzt mit Werder-Trikot

SPORT1 23.11.2025 • 21:59 Uhr Toni Kroos interpretiert ein Geschenk auf besondere Weise und macht sich mit einer kurzen Frage beim Bremer Publikum beliebt.

Toni Kroos hat sich mit einer kurzen Frage beim Bremer Publikum beliebt gemacht. Beim 12. Spieltag der Icon League (LIVE bei SPORT1) erntete die deutsche Fußball-Ikone Lacher und tosenden Applaus für vier Wörter.

Als Dank für seinen Auftritt in der Weserstadt überreichte Werder-Profi Mitchell Weiser Kroos ein Trikot mit der Nummer 8 und dessen Namen darauf. „Ich dachte, du brauchst noch ein aktuelles Jersey von uns - und zwar das schönste dieses Jahr“, erklärte Weiser das Geschenk am Hallenmikrofon.

Weiser: Kroos „jederzeit willkommen“

Kroos nahm das Präsent entgegen, schnappte sich auch das Mikro und fragte: „Ist das ein Vertragsangebot?“ Als die Menschen in der Halle begeistert reagierten, schob der Ex-Profi lachend hinterher: „Hört auf!“

Weiser ging kurz auf Kroos‘ Frage ein: „Jederzeit willkommen!“ Wohl wissend jedoch, dass ein Comeback des ehemaligen Bayern- und Real-Stars im Profifußball nahezu ausgeschlossen ist.