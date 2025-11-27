Krise spitzt sich zu: Mainz verliert auch in Europa

SID 27.11.2025 • 20:42 Uhr Die Mainzer können selbst in ihrer Wohlfühloase nicht mehr gewinnen - dürfen aber dennoch auf das Achtelfinale hoffen.

In der Bundesliga in der Krise - und nun auch in Europa besiegt: Der FSV Mainz 05 hat in seiner Wohlfühloase Conference League die erste Niederlage kassiert und einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale verpasst. Die Rheinhessen von Trainer Bo Henriksen unterlagen bei Universitatea Craiova in Rumänien mit 0:1 (0:0) und gingen im vierten Spiel erstmals nicht als Sieger vom Platz.

Mit neun Punkten stehen die Mainzer dennoch gut da und haben realistische Chancen auf einen Platz unter den Top acht, der für die direkte Achtelfinalteilnahme berechtigt. Assad Al-Hamlawi (67./Foulelfmeter) traf für die Gastgeber zum Sieg gegen die Mainzer, die in der Bundesliga mit nur einem Erfolg aus elf Spielen auf Abstiegsplatz 17 rangieren. Zusätzlicher Stimmungsdämpfer am Donnerstag: Torwart Robin Zentner musste bereits in der ersten Halbzeit mit einer Adduktorenverletzung ausgewechselt werden.

„Wir können morgen auch Geschichte schreiben. Es wäre das erste Mal, dass Mainz 05 in ein Achtelfinale kommt“, hatte Henriksen vor der Partie voller Vorfreude gesagt. Und die Mainzer waren gegen den Tabellendritten der rumänischen Liga direkt um Spielkontrolle bemüht. Kurz nach der Auswechslung von Zentner (24.), für den Lasse Rieß in die Partie kam, hatten die Gäste die erste dicke Chance: Ein Kopfball von Dominik Kohr (27.), der in der Bundesliga gesperrt fehlt, lenkte Craiova-Keeper Pawlo Isenko an die Latte. Die Partie verflachte in der Folge.