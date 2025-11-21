Kroos erhält Bundesverdienstkreuz

SID 21.11.2025 • 10:41 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird Toni Kroos die Auszeichnung im Rahmen seines Staatsbesuchs in Spanien verleihen.

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Toni Kroos wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Wie aus dem Kalender des Bundespräsidenten hervorgeht, will Frank-Walter Steinmeier dem ehemaligen Spieler von Bayern München und Real Madrid die Auszeichnung im Rahmen seines Staatsbesuchs in Spanien am nächsten Donnerstag (27. November) persönlich überreichen.

Kroos war 2014 mit der Nationalmannschaft in Rio Weltmeister geworden, dazu gewann der mittlerweile 35-Jährige insgesamt sechs Mal die Champions League. Im Sommer 2024 beendete er nach der Heim-Europameisterschaft seine Karriere.

Kroos wird für soziales Engagement geehrt

Ausgezeichnet wird Kroos für sein soziales Engagement. Der gebürtige Greifswalder hatte vor zehn Jahren eine nach ihm benannte Stiftung gegründet, die schwer kranken Kindern und deren Familien hilft.