Merz hebt verbindende Kraft des Fußballs hervor

SID 07.11.2025 • 10:12 Uhr Der Fußball eine und verbinde Menschen, so Bundeskanzler Friedrich Merz.

Bundeskanzler Friedrich Merz hat zum Start des 45. Ordentlichen DFB-Bundestags die verbindende Kraft des Fußballs hervorgehoben.

„Fußball eint, Fußball verbindet Menschen. Fußball integriert. Vor dem Ball sind alle gleich“, sagte Merz in seiner digitalen Grußbotschaft.

Der CDU-Politiker konnte aus terminlichen Gründen am Freitag nicht persönlich nach Frankfurt/Main kommen. Der Fan von Borussia Dortmund lobte den Fußball und den Sport allgemein als „unersetzbare Quelle für Zusammenhalt und Miteinander in unserem Land“. Der Sport sei „in der Bundesregierung so stark verankert wie nie zuvor“.