Nächster Rückschlag: Verwirrung um Ergebnis des FC Bayern II

Julius Schamburg 29.11.2025 • 16:17 Uhr Nächster Rückschlag für die Amateure des FC Bayern: Gegen den Tabellenletzten setzt es eine empfindliche Niederlage für die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. Ein Tickereintrag sorgt dabei für Verwirrung.

Niederlage beim Tabellenletzten: Die Amateure des FC Bayern haben in der Regionalliga Bayern mit 1:2 (0:2) beim TSV Schwaben Augsburg verloren - Verwirrung inklusive.

Der Gastgeber ging früh durch Marc Sodji in Führung (2.), Achitpol Keereerom erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 (20.). Maximilian Schuhbauer brachte die Bayern heran (61.), konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.

Bayern II: Chaotische Schlussphase

Richard Meier hatte noch die Riesenchance auf den Ausgleich (82.) zum 2:2, verpasste aber und schoss ans Außennetz. Anton Heinz traf kurz vor Schluss noch den Pfosten (88.).

Kurios: Nach Meiers Chance wurde auf der offiziellen Regionalliga-Seite versehentlich ein Tor zum 2:2 eingetragen. Einige Ergebnisdienstleister übernahmen zunächst das 2:2 - die Partie endete jedoch mit 1:2. Erst später wurde die Korrektur vorgenommen.

Damit bleibt Bayern II in der Tabelle im unteren Mittelfeld. Mit 24 Punkten aus 17 Spielen liegt die Mannschaft von Holger Seitz nur auf Platz elf. Die Schwaben Augsburg haben nun zwölf Punkte auf dem Konto (19 Spiele), behalten aber die Rote Laterne.