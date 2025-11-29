Nächster Rückschlag: Verwirrung um Ergebnis des FC Bayern II

Niederlage beim Tabellenletzten: Die Amateure des FC Bayern haben in der Regionalliga Bayern mit 1:2 (0:2) beim TSV Schwaben Augsburg verloren - Verwirrung inklusive.
Verwirrung um Ergebnis von Bayern II
Der Gastgeber ging früh durch Marc Sodji in Führung (2.), Achitpol Keereerom erhöhte noch vor dem Pausenpfiff auf 2:0 (20.). Maximilian Schuhbauer brachte die Bayern heran (61.), konnte die Niederlage aber nicht mehr abwenden.
Bayern II: Chaotische Schlussphase
Richard Meier hatte noch die Riesenchance auf den Ausgleich (82.) zum 2:2, verpasste aber und schoss ans Außennetz. Anton Heinz traf kurz vor Schluss noch den Pfosten (88.).
Kurios: Nach Meiers Chance wurde auf der offiziellen Regionalliga-Seite versehentlich ein Tor zum 2:2 eingetragen. Einige Ergebnisdienstleister übernahmen zunächst das 2:2 - die Partie endete jedoch mit 1:2. Erst später wurde die Korrektur vorgenommen.
Damit bleibt Bayern II in der Tabelle im unteren Mittelfeld. Mit 24 Punkten aus 17 Spielen liegt die Mannschaft von Holger Seitz nur auf Platz elf. Die Schwaben Augsburg haben nun zwölf Punkte auf dem Konto (19 Spiele), behalten aber die Rote Laterne.
Zuletzt konnten die Bayern-Amateure zwar zwei Spiele in Folge gewinnen (4:3 beim TSV Buchbach und 5:1 gegen Viktoria Aschaffenburg), die Krise hält aber weiter an. Aus den vergangenen elf Partien gelangen ihnen insgesamt nur drei Siege.