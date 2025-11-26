Newsticker
Fußball

Trotz Liga-Blues: Mainz will in Europa weiter glänzen

Mainz will in Europa weiter glänzen

Mainz möchte international erneut Selbstvertrauen für den Liga-Alltag sammeln. Es geht gegen einen rumänischen Außenseiter.
Bo Henriksen will mit Mainz wieder jubeln
Bo Henriksen will mit Mainz wieder jubeln
© AFP/SID/KIRILL KUDRYAVTSEV
SID
Mainz möchte international erneut Selbstvertrauen für den Liga-Alltag sammeln. Es geht gegen einen rumänischen Außenseiter.

Der FSV Mainz 05 will in der Conference League weiter der Krise in der heimischen Liga trotzen. „Wir stehen zu Recht da unten und ich rede gar nichts schön“, sagte Sportvorstand Christian Heidel auf der Mitgliederversammlung mit Blick auf den vorletzten Platz in der Fußball-Bundesliga: „Wir können und müssen besser Fußball spielen.“ Dass die Rheinhessen dazu durchaus in der Lage sind, haben sie in Europa in dieser Saison bereits bewiesen.

Nach drei Spielen haben die Mainzer mit neun Punkten eine perfekte Bilanz, liegen damit auf Rang drei in der Tabelle der Conference League. „Neun Punkte auf dem Konto zu haben, fühlt sich super an“, sagte Sportdirektor Niko Bungert. Die Play-off-Teilnahme scheint damit schon sicher, sogar ein Platz unter den besten Acht und damit die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale ist definitiv möglich.

Dafür sollten allerdings beim Auswärtsspiel bei Universitatea Craiova am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+) weitere Zähler her. Mit dem Dritten der rumänischen Liga wartet ein international eher unbekanntes Team, das aber mit vier Punkten aus drei Spielen durchaus schon seine Konkurrenzfähigkeit unter Beweis gestellt hat. Zur Verfügung stehen den Mainzern international auch die in der Liga gesperrten Nadiem Amiri und Dominik Kohr.

