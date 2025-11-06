TV: DFB-Frauen und Pokalkracher in der ARD

SID 06.11.2025 • 15:28 Uhr Das Achtelfinale im DFB-Pokal steht an. Die Fans dürfen sich dabei auch auf einige Partien im Free-TV freuen. Insgesamt sind drei Pokalspiele bei den öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen.

Erst kämpfen die deutschen Fußballerinnen um den Titel in der Nations League, dann wollen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen ins Viertelfinale des DFB-Pokals: Am 2. Dezember überträgt die ARD gleich zwei sportliche Highlights im Doppelpack live.

Zunächst läuft im Free-TV das Rückspiel in Madrid zwischen den DFB-Frauen und Weltmeister Spanien (18.30 Uhr). Im Anschluss zeigt der Sender das Pokal-Duell zwischen dem BVB und der Werkself (21.00 Uhr).