VfB im "Adelaarshorst": "Es ist alles drin"

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart will in der Europa League im Stadion De „Adelaarshorst“ keine weitere Bruchlandung erleben. Bislang zeigten die Schwaben international auswärts erhebliche Schwächen, auch in der Liga leistete sich der ambitionierte VfB in dieser Saison schon drei Niederlagen in der Fremde.

Entsprechend motiviert reiste das Team von Trainer Sebastian Hoeneß in die Niederlande zum Spiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL) bei den Go Ahead Eagles aus Deventer. Der letzte Heimerfolg gegen Feyenoord Rotterdam (2:0) gab dem VfB dabei Rückenwind.

„Es ist alles drin. Wir haben eine überragende Mannschaft. Jetzt müssen wir weitermachen. Dann sehe ich das positiv“, sagte Nationalspieler Deniz Undav, der in den letzten Wochen zu alter Stärke zurückgefunden hatte. Insbesondere beim jüngsten 3:3 in Dortmund hatte der Angreifer mit drei Treffern überragt.

Das Achtelfinale in der Europa League ist für den Pokalsieger das Minimalziel. Mit sechs Punkten aus vier Spielen steht der VfB, der in Basel und bei Fenerbahce verloren hatte, in der Tabelle derzeit auf Rang 20 und hat zumindest den Anschluss an die Top acht wieder hergestellt. Hoeneß sprach vor der Anreise zum Tabellenzwölften aus der Eredivisie von einer „guten Ausgangsposition“.