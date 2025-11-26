WM 2026: DFB-Comeback? Neuer "brennt total"

SID 26.11.2025 • 07:32 Uhr Manuel Neuer ist nach der Heim-EM aus dem DFB-Team zurückgetreten. Nun spricht Bayerns Sportvorstand Max Eberl über ein Comeback.

Bayern Münchens Sportvorstand Max Eberl hat sich mit Blick auf die WM 2026 für eine Rückkehr von Manuel Neuer in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ausgesprochen.

„Er ist der beste Torwart Deutschlands! Wir sind unglaublich froh, dass wir mit ihm verlängert haben und er gesund ist. Ihm helfen die Urlaube, wenn Länderspielpausen sind. Aber: Er brennt total“, sagte Eberl der Sport Bild.

Ter Stegen bei Barca außen vor

Neuer (39) war nach der Europameisterschaft im Vorjahr aus dem DFB-Team zurückgetreten. Marc-André ter Stegen hatte Neuer danach als Nummer eins beerbt, sich dann aber zunächst am Knie verletzt und später einer weiteren Rücken-OP unterziehen müssen.

Bei seinem Verein FC Barcelona ist er außen vor, zuletzt kehrte er aber immerhin wieder ins Training zurück. Aktuell hütet Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim das deutsche Tor.

Nagelsmann steht hinter ter Stegen

„Es ist wichtig, dass er spielt. Ob das jetzt bei einem europäischen Topklub ist oder nicht, ist nicht das alles Entscheidende.“ Aber: „Natürlich wäre es gut, dass er auch noch einigermaßen gut spielt.“

Neuers Vertrag läuft 2026 aus