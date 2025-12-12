Abstiegs-Frust! Fans fackeln Tribüne ab

Moritz Thienen 12.12.2025 • 07:18 Uhr Die Haupttribüne des Stadions vom finnischen Verein FC Haka brennt komplett nieder. Täter sollen minderjährige Fans des Vereins sein.

Unschöne Szenen in Finnland! Aus Frust über den Abstieg sollen Fans des Fußball-Tradtionsvereins FC Haka die Haupttribüne des heimischen Tehtaan-Kenttä-Stadions in Valkeakoski angezündet haben.

Der neunmalige Meister war nach einer verkorksten Saison schon Mitte Oktober in die zweite Liga abgestiegen. Am vergangenen Sonntag loderte dann plötzlich die aus Holz bestehende Haupttribüne des eigenen Stadions.

Die Tribüne, auf der knapp 400 Zuschauer Platz fanden, brannte komplett nieder. Zudem wurde auch der Kunstrasenplatz beschädigt.

Täter soll eine Gruppe von Jugendlichen gewesen sein. Die finnische Polizei ermittelte, dass sich zur Tatzeit drei Jugendliche unter 15 Jahren im Stadionbereich aufhielten. Einer der Verdächtigen gab laut dem finnischen Sender YLE zu, in der Nähe der Tribüne einen Gegenstand angezündet zu haben. Das bestätigte später auch der leitende Ermittler Maijastiina Tammisto.

Minderjährige Täter noch nicht strafmündig

Eine Aktion mit schlimmen Folgen: Die gesamte Tribüne brannte nieder. Der nächste Tiefschlag für den FC Haka nach dem sportlichen Abstieg.

„Der Brand ist ein wahrhaft tragisches Ereignis. Jeder, von den Spielern bis zu den Fans, ist zutiefst erschüttert“, sagte Club-Boss Marko Laaksonen zum Vorfall: „Zum Glück wurde niemand verletzt.“

Die schnell herbeigeeilten Einsatzkräfte konnten immerhin Schlimmeres verhindern. Die übrigen Gebäude auf dem Gelände blieben unbeschädigt.

Da die Täter noch nicht strafmündig sind, droht ihnen kein Strafverfahren. Für die entstandenen Kosten könnten sie aber trotzdem haftbar gemacht werden.

Verein gründet Tribünen-Community zum Wiederaufbau

So oder so ist der Schaden für den Verein extrem. „Der Vereinsbetrieb wird vorübergehend in vielerlei Hinsicht beeinträchtigt sein. Wir brauchen die Unterstützung der gesamten Gemeinschaft“, klagte Vereinsboss Laaksonen.

Aufgeben wolle man natürlich trotzdem nicht. Deshalb leitete der Verein in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Valkeakoski schon jetzt Pläne für den Wiederaufbau in die Wege.

Um dies finanzieren zu können, gründete der Verein, der in seiner Geschichte achtmal Meister und zwölfmal Pokalsieger wurde, eine „Tribünen-Community“.