Afrika-Cup: Traumtor reicht DFB-Gegner Elfenbeinküste nicht

SPORT1 28.12.2025 • 22:59 Uhr Titelverteidiger Elfenbeinküste muss beim Afrika-Cup noch auf den Achtelfinaleinzug warten. Ein sehenswerter Treffer eines Premier-League-Stars reicht nicht zum Sieg.

Deutschlands WM-Gruppengegner Elfenbeinküste (Cote d’Ivoire) hat den zweiten Sieg im zweiten Gruppenspiel beim Afrika-Cup verpasst. Der Titelverteidiger trennte sich im Spitzenduell in Gruppe F mit Kamerun 1:1 (0:0) und steht wie der Gegner noch nicht sicher im Achtelfinale.

Amad Diallo (51.) brachte die Ivorer in einem unterhaltsamen Spiel in Führung: Der Flügelspieler von Manchester United schlenzte den Ball von der rechten Strafraumkante traumhaft ins lange Eck. Nur fünf Minuten später konterte Kamerun in Marrakesch vor den Augen von Tribünengast Kylian Mbappé aber durch Junior Tchamadeu (56.).

Bei den Ivorern stand Shootingstar Yan Diomande von RB Leipzig abermals in der Startelf, aufseiten der Kameruner begann Leverkusens Christian Kofane, dessen Abschluss in der 22. Minute von Yahia Fofana an die Latte gelenkt wurde.

Deutschlands Gruppengegner bei der WM

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss bei der WM 2026 ebenfalls im zweiten Spiel gegen den dreimaligen Afrikameister Elfenbeinküste ran. Die „Elefanten“ gehörten „zum Besten, was dieser Kontinent zu bieten hat“, hatte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt gesagt.

Gabun mit dem früheren Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang (36) hatte zuvor am Sonntag im Kellerduell der Gruppe F 2:3 (1:2) gegen Außenseiter Mosambik verloren, der damit seinen ersten Sieg bei einer Afrikameisterschaft überhaupt schaffte. Gabun ist noch ohne Punkt.

