Fußball

Aubameyang-Tor reicht nicht: Gabun vor dem Aus

Gabun trotz Aubameyang-Tor vor Aus

Der Ex-Dortmunder wartet mit seinem Team weiter auf den ersten Sieg beim laufenden Afrika-Cup. Mosambik feiert einen Premierenerfolg.
Pierre-Emerick Aubameyang trifft für Gabun
Pierre-Emerick Aubameyang trifft für Gabun
© AFP/SID/FRANCK FIFE
SID
Der Ex-Dortmunder wartet mit seinem Team weiter auf den ersten Sieg beim laufenden Afrika-Cup. Mosambik feiert einen Premierenerfolg.

Nach der Auftaktniederlage gegen Mitfavorit Kamerun hat Starstürmer Pierre-Emerick Aubameyang (36) mit Gabun den nächsten Dämpfer kassiert. Im zweiten Gruppenspiel beim Afrika-Cup in Marokko verloren die Gabuner gegen den Weltranglisten-102. aus Mosambik nach einer enttäuschenden Leistung mit 2:3 (1:2). Mosambik feierte seinen ersten Erfolg in der Turniergeschichte.

Aubameyangs zwischenzeitlicher Anschlusstreffer war zu wenig. Der ehemalige Dortmunder erzielte tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Abstauber das 1:2 (45.+5), außerdem traf Alex Moucketou-Moussounda (76.) für Gabun. Für den leichten Außenseiter Mosambik waren Faisal Bangal aus der vierten italienischen Liga (37.) sowie die beiden Portugal-Legionäre Geny Catamo (42./Foulelfmeter) und Diogo Calila (52.) erfolgreich.

Mosambik hatte bei den bisherigen fünf Teilnahmen am Afrika-Cup noch keinen Sieg eingefahren. Auch zum Auftakt in diesem Jahr unterlagen die „Mambas“ mit 0:1 gegen Titelverteidiger Elfenbeinküste. Im 17. Anlauf gelang nun der Premierensieg - der Achtelfinaleinzug scheint nun realistisch.

