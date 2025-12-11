Wichtige Änderungen rund um den VAR

SID 11.12.2025 • 18:12 Uhr Der Köllner Keller zieht um. Die Video-Assistenten arbeiten ab 2027 am DFB-Campus in Frankfurt/Main.

Das Aus für den „Kölner Keller“ ist besiegelt. Im Sommer 2027 werden die Video-Assistenten der Bundesliga und der 2. Liga ihre neue Heimat am Campus des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) in Frankfurt/Main beziehen.

Die gemeinsame Entscheidung des DFB und der Deutschen Fußball Liga (DFL) wurde am Donnerstag bekannt gegeben. Der Umzug an sich war seit langer Zeit geplant. Ziel ist laut DFB die „weitere Steigerung der Effizienz, Professionalität und Transparenz rund um den VAR“.

Seit 2017 befindet sich das Video-Assist-Center (VAC) in Köln-Deutz. Die Räume umfassen eine Fläche von etwa 100 Quadratmetern und sind mit zehn VAR-Stationen bestückt.

Bundesliga: VAR-Verantwortliche ziehen zur Saison 26/27 um

In Frankfurt soll sich die genutzte Fläche auf mehr als 600 Quadratmeter vergrößern. Neben einer Aufstockung der Stationen werden auch Arbeits- und Besucherräume eingeplant. Vor der offiziellen Inbetriebnahme ist ab der Rückrunde der Saison 2026/27 ein Testbetrieb vorgesehen.