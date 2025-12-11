DFB-Stiftungen: Nagelsmann in Sepp-Herberger-Kuratorium berufen

SID 11.12.2025 • 17:35 Uhr Der Bundestrainer freut sich, sich für Fußballerinnen und Fußballer mit Handicaps sowie im Bereich der Resozialisierung zu engagieren.

Bundestrainer Julian Nagelsmann gehört erstmals dem Kuratorium der DFB-Stiftung Sepp Herberger an. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Donnerstag mit.

Neben Nagelsmann wurden auch DFB-Vizepräsident Peter Frymuth, DFL-Direktor Ansgar Schwenken, Telekom-Manager Henning Stiegenroth sowie Daniel Terzenbach, Vorstandsmitglied der Bundesagentur für Arbeit, erstmals berufen. Vizekanzler Lars Klingbeil gehört dem Kuratorium ebenso in den kommenden vier Jahren an wie unter anderen Trainerlegende Otto Rehhagel und Philipp Lahm.

„Ich freue mich sehr darauf, mich in der DFB-Stiftung Sepp Herberger zu engagieren. Durch sie bleiben die Werte und Überzeugungen des legendären Bundestrainers Sepp Herberger lebendig“, sagte Nagelsmann: „Gerne werde ich ihren Einsatz für Fußballerinnen und Fußballer mit Handicaps sowie im Bereich der Resozialisierung und für das Zusammenspiel zwischen Schulen und Fußballvereinen als Kuratoriumsmitglied unterstützen.“

DFB: Nagelsmann setzt sich für Fußballer mit Handicaps ein

In der DFB-Stiftung Egidius Braun wurden unter anderen Spitzenökonom Professor Dr. Lars Feld, Ex-Nationalspielerin Lena Lotzen, der dreifache Weltschiedsrichter Dr. Markus Merk und VW-Sportkommunikationschef Gerd Voss neu in das Kuratorium berufen. Zahlreiche weitere Mitglieder um Rudi Völler und Nia Künzer bleiben.

Die Kuratorien der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger umfassen jeweils 25 Mitglieder. Vorsitzender ist satzungsgemäß jeweils DFB-Präsident Bernd Neuendorf. Die Kuratorien fungieren dabei als stiftungsinterne Aufsichtsorgane.