Dieses Urteil erschütterte den Fußball bis ins Mark!

Jean-Marc Bosman sorgte dafür, dass Profis nach Vertragsende ablösefrei wechseln dürfen: Vor genau 30 Jahren revolutionierte das Bosman-Urteil den Profifußball. Der Belgier selbst zahlte einen hohen Preis.

In der Geschichte des modernen Fußballs markiert der 15. Dezember 1995 - heute vor 30 Jahren - einen Wendepunkt historischen Ausmaßes. Durch das sogenannte Bosman-Urteil erschütterte der Europäische Gerichtshof (EuGH) das System in seinen Grundfesten.

Die höchstrichterliche Entscheidung (Aktenzeichen RS C-415/93) besiegelte das Ende von Ablösesummen nach Ablauf von Verträgen und zudem von bis dahin gängigen Ausländerbeschränkungen. Die Luxemburger Richter stellten quasi über Nacht die Machtverhältnisse zugunsten der Spieler auf den Kopf.

Der EuGH-Beschluss nach einer Klage des bis dahin weitgehend unbekannten Profi-Kickers Jean-Marc Bosman auf das in den EU-Verträgen verankerte Recht zur freien Wahl des Arbeitsplatzes ließ von einem auf den anderen Tag eine der wichtigsten Geldquellen für die Vereine schlichtweg versiegen.

Bosman-Urteil hat weitreichende Folgen für den Fußball

Mehr noch: Seit jenem Tag stopfen sich die Superstars und ihre Berater Millionen in die eigenen Taschen. Diese Entwicklung hatte Bosman bei seiner lange belächelten Klage nicht im Sinn.

„Es ist paradox“, meinte der heute 61 Jahre alte Belgier 2015 im Interview mit der italienischen Gazzetta dello Sport: „Der Reichtum sollte unter allen verteilt werden, aber jetzt machen nur einige wenige ganz viel Geld. Die Spieler waren wie Tiere in einem Käfig gefangen, und ich habe sie befreit. Heute aber sind sie Geiseln eines Systems, in dem der Fußball zu einer Maschinerie geworden ist.“

Bosman selbst, der 2015 nach eigenen Angaben in einem kicker-Interview „null Euro“ auf dem Konto hatte und „Nullkommanull“ verdiente, wollte seinerzeit eigentlich nur spielen (können).

Weil 1990 nach Ablauf seines Vertrags beim RFC Lüttich Bosmans Wechsel zum französischen Zweitligisten US Dünkirchen an einer zu hohen Ablöseforderung gescheitert war, ließ der Durchschnittsprofi die Rechtmäßigkeit der Transfersummen und die dadurch bedingte Beschränkung seiner Freiheit im EU-Arbeitsmarkt fünf Jahre lang durch alle Instanzen bis nach Luxemburg überprüfen - und triumphierte über das System.

Rummenigge zum Bosman-Urteil: „Die schlimmste Katastrophe“

„Es war die schlimmste Katastrophe, die der Klubfußball je erlebt hat“, fasste Karl-Heinz Rummenigge, der ehemalige Vorstandsvorsitzende vom deutschen Branchenführer Bayern München, die Auswirkungen mit martialischen Worten zusammen.

Eine Katastrophe vielleicht, aber mitnichten der Untergang: Tatsächlich verging zwar einige Zeit bis zur Entwicklung neuer Strategien zur Refinanzierung und Schulung heimischer Talente.

Doch dann speisten sich die meisten Klubs hauptsächlich aus milliardenschweren TV-Verträgen, viele gingen Partnerschaften mit Investoren ein, um die Bezahlung der drastisch gestiegenen Spielergehälter zu ermöglichen.

In Deutschland setzten Vereine und Verband der nach Bosman eingetretenen Ausländerschwemme - 2001 standen erstmals in der Bundesliga bei Energie Cottbus im Spiel gegen den VfL Wolfsburg elf nicht für die deutsche Nationalelf spielberechtigte Akteure in der Anfangsformation - nachhaltige Ausbildungspläne entgegen.

Profi-Klubs müssen Teile ihrer Fernseh-Millionen inzwischen verpflichtend in den Betrieb von Nachwuchs-Internaten statt in neue Spieler investieren, und der Deutsche Fußball-Bund (DFB) baute sein Stützpunktsystem aus.

Das Kontrastprogramm lieferte Englands Premier League: Die privaten Investoren agierten mit immer neuen Millionen nicht zuletzt auch für die nach Bosman in Mode gekommenen Handgelder für Profis als maßlose Preistreiber auf dem längst völlig überhitzten Markt besonders für ausländische Spieler.

Bosman-Anwalt vertritt auch Lassana Diarra

1995 an Bosmans Seite: der belgische Jurist Jean-Louis Dupont, ein bekannter Anwalt für EU- und Sportrecht, der auch den ehemaligen französischen Profi Lassana Diarra vertritt und im Oktober 2024 vor dem Europäischen Gerichtshof einen weiteren Triumph errungen hat.

Der frühere Mittelfeldspieler des FC Chelsea und von Real Madrid hatte geltend gemacht, dass einige der Transferregeln der FIFA seine Bewegungsfreiheit einschränkten und gegen das Wettbewerbsrecht der EU verstießen, was der EuGH als erwiesen ansah und zugunsten von Diarra entschied.

Der FIFA und nationalen Verbänden wie dem DFB droht nun eine Sammelklage in Milliardenhöhe, da die niederländische Organisation „Justice for Players“ (JfP/Gerechtigkeit für Spieler) vor einem niederländischen Gericht Schadenersatz für Fußballprofis erstreiten will, die seit 2002 für Klubs in der EU und bis zum „Brexit“ im Vereinigten Königreich gespielt haben.

Bosman zahlt hohen Preis

Während Diarra von der FIFA und vom belgischen Fußballverband eine Entschädigung von 65 Millionen Euro brutto fordert, dürfte Bosman bei dieser Summe regelrecht zusammenzucken, schließlich bekam der Belgier erst neun Jahre nach Prozessbeginn eine Entschädigung von „gerade mal” rund 780.000 Euro zugesprochen.

Dieses Geld war jedoch - auch für Anwälte - schnell verbraucht. Zudem machte die Fußball-Szene den „Rebell“ zur Persona non grata, seine Karriere war nach 1995 faktisch beendet. Nur ganz wenige Profis zeigten angesichts seiner Existenzprobleme Solidarität und unterstützten den Wegbereiter ihres neuen Wohlstands mit kleineren Einmal-Spenden.

„Ich hätte lieber eine Karriere wie Pelé oder Franz Beckenbauer gemacht“, erklärte Bosman, der sich zuletzt mit Sozialhilfe und einer monatlichen Zuwendung der Profi-Gewerkschaft über Wasser hielt.

Sein Leben geriet zwischenzeitlich völlig aus der Bahn. Scheidungen, Alkoholprobleme, Depressionen und dann sogar eine Haftstrafe - Bosman ist längst der größte Verlierer seines historischen Erfolgs.