Ex-Bayern-Talent Wanner feiert Premiere - in neuer Rolle

Niklas Trettin 02.12.2025 • 13:35 Uhr Paul Wanner erlebt nach seiner Ankunft bei der PSV Eindhoven schwierige Monate. Nun feiert der 19-Jährige jedoch eine Premiere – und erntet dafür gleich Lob von seinem Cheftrainer.

Das frühere Bayern-Talent Paul Wanner erlebt derzeit eine schwere Phase. Sein Wechsel zur PSV Eindhoven hat sich bislang nicht ausgezahlt, in den Niederlanden war er zeitweise sogar komplett außen vor. Doch jetzt ließ ihn Trainer Peter Bosz plötzlich das erste Mal für 90 Minuten auf den Platz.

Beim 3:0 seiner Mannschaft gegen den FC Volendam spielte Wanner auf einer für ihn ungewohnten Position im defensiven Mittelfeld. Und diese Rolle füllte er offenbar gut aus.

„Als Sechser muss man absolute Sicherheit ausstrahlen. Man darf dort so gut wie nie den Ball verlieren. Am besten nie. Er hat einen fantastischen Job gemacht“, lobte Bosz seinen Neuzugang anschließend.

So lief es für Ex-Bayern-Profi Wanner bei Eindhoven

Es war Wanners erster Einsatz für Eindhoven über die volle Distanz. Zuvor war sein Start im neuen Umfeld holprig verlaufen.

Unter Bosz kam der Youngster nur auf wenige Einsatzminuten. In fünf Ligaspielen in Folge wurde er vor der Partie gegen Volendam nicht eingewechselt.

Bosz begründete dies mit der notwendigen Anpassung sowie gesundheitlichen Problemen, die Wanner plagten. „Es läuft sicherlich langsamer, als er gehofft hatte“, sagte der Trainer zwischendurch.

Wanner: Bosz nahm Ex-Bayern-Talent in Schutz

Gleichzeitig machte Bosz seinem Schützling keinen Druck: „Das ist überhaupt nicht schlimm – und er macht es übrigens hervorragend“, sagte der frühere Coach von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen: „Er hat sich gut eingelebt, aber alle vergessen, dass er direkt nach seiner schweren Knöchelverletzung hier angekommen ist.“ Wanners Transfer zur PSV sollte eigentlich der nächste große Schritt in seiner Karriere werden.

Der FC Bayern betrachtete den Wechsel im Sommer kritisch. Sportchef Max Eberl warf Wanner mangelnden Mut vor, den Konkurrenzkampf in München anzunehmen.