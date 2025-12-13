Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
DARTS-WM
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
WINTERSPORT
HANDBALL
FORMEL 1
US-SPORT
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Fußball>

Schockszene bei Messi-Aurtritt: Ministerin entschuldigt sich!

Schockszenen bei Messi-Auftritt

Ein öffentlicher Auftritt von Lionel Messi in Indien endet im Chaos. Eine Ministerin muss sich bei dem Superstar entschuldigen.
Österreich bekommt es in der WM-Gruppenphase mit dem amtierenden Weltmeister Argentinien und Lionel Messi zu tun. Trainer Ralf Rangnick freut sich auf das Duell mit dem Superstar von Inter Miami.
SID
Ein öffentlicher Auftritt von Lionel Messi in Indien endet im Chaos. Eine Ministerin muss sich bei dem Superstar entschuldigen.

Aufgrund von chaotischen Zuständen und Ausschreitungen wütender Fans hat Fußball-Superstar Lionel Messi eine Stadiontour in Indien nach kurzer Zeit abgebrochen. In Kolkata war der 38-Jährige im Rahmen seiner „G.O.A.T Tour“ durch das Salt Lake Stadion gelaufen.

Tausende Fans hatten Tickets gekauft, um den Argentinier zu sehen, doch sie waren über die Organisation erzürnt.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Messi, der die dreitägige Tour gemeinsam mit seinen Teamkollegen Rodrigo de Paul und Luis Suárez von Inter Miami absolviert, bewegte sich in einer großen Menschentraube über die Tartanbahn des Spielfelds. Aufgrund der strengen Sicherheitsvorkehrungen hatten die Zuschauer Mühe, einen Blick auf ihn zu erhaschen.

Indische Ministerin entschuldigt sich bei Messi

Viele Fans stürmten das Spielfeld, andere rissen die Stadionbestuhlung aus ihrer Verankerung und zerstörten Banner und Zelte. Auch Wasserflaschen wurden in Richtung des Spielfelds geworfen. Messi verließ das Stadion früher als erwartet.

„Ich entschuldige mich aufrichtig bei Lionel Messi sowie bei allen Sportliebhabern und seinen Fans für den bedauerlichen Vorfall“, schrieb die westbengalische Ministerpräsidentin Mamata Banerjee in einem Beitrag auf X und fügte hinzu, dass sie eine Untersuchung des Vorfalls angeordnet habe. Sie sei „traurig“ und „schockiert“.

Bevor das Chaos ausgebrochen war, enthüllte Messi in Kolkata eine 21 Meter hohe Statue, die ihn mit dem Weltmeisterpokal in den Händen zeigt. In den kommenden Tagen wird der achtmalige Ballon-d’Or-Gewinner noch in den Städten Hyderabad, Mumbai und Neu-Delhi erwartet. In der indischen Hauptstadt soll Messi laut Indian Times Premierminister Narendra Modi treffen.

Auf der Tour wird es zudem die „Hola Messi“-Fanzone geben, in der die Anhänger von „La Pulga“ (Spanisch für Floh) eine lebensgroße Messi-Figur auf einem Thron und eine Nachbildung seiner großen Trophäensammlung bestaunen können.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite