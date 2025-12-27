Manuel Neuer berichtet, welche Klubs ihn einst jagten

Benedikt Lohr 27.12.2025 • 22:38 Uhr Manuel Neuer spricht über Angebote zu seiner Jugendzeit. Trotz lukrativer Optionen im In- und Ausland trifft er eine Entscheidung, die seine weitere Entwicklung entscheidend prägt.

Bayern-Torhüter Manuel Neuer hat über Wechselmöglichkeiten in der Frühphase seiner Karriere gesprochen. Im YouTube-Format At Broski – Die Sport Show verriet der 39-Jährige: „Nach der U19 war der 1. FC Köln stark an mir interessiert – und der FC Arsenal."

Neuer fügte hinzu: „Ich wollte aber nicht ins Ausland, weil ich wusste, dass es als Jugendtorhüter schwer wird.“

Vom Nachwuchs zum Profi bei Schalke 04

Neuer stieß 2005 aus dem Nachwuchsbereich vom FC Schalke 04 ins Profi-Team. Damals hatte er auch über ein Engagement in der Premier League nachgedacht.

Arsène Wenger, der zu dieser Zeit den FC Arsenal trainierte und wegen seiner elsässischen Herkunft Deutsch spricht, übte dabei einen besonderen Reiz auf ihn aus. Letztlich entschied er sich gegen einen Wechsel ins Ausland und blieb zunächst bei den Königsblauen.

Dort setzte er sich nach einem Jahr in der zweiten Mannschaft in der Saison 2006/07 gegen den damaligen Stammkeeper Frank Rost durch und entwickelte sich zu einem der besten Torhüter Europas.

Neuer erfolgreich beim FC Bayern

Die Entscheidung, nicht ins Ausland zu wechseln, sollte sich später als wegweisend herausstellen. 2011 folgte der Wechsel zum FC Bayern, mit welchem Neuer zahlreiche Erfolge feierte.