FC Bayern: Legende kehrt auf den Rasen zurück!

Rückkehr einer Bayern-Legende

Jürgen Klinsmann kehrt beim FC Bayern auf den Rasen zurück. Mit dabei sind auch zahlreiche weitere Legenden.
Benedikt Lohr
Jürgen Klinsmann kehrt beim FC Bayern auf den Rasen zurück. Mit dabei sind auch zahlreiche weitere Legenden.

Jürgen Klinsmann hat seine Teilnahme am FC Bayern Legends Cup am 18. Januar 2026 im Münchner SAP Garden zugesagt und damit das Teilnehmerfeld des hochkarätig besetzten Hallenturniers ergänzt.

Wie der FC Bayern offiziell bekanntgab, schließt sich Klinsmann den bereits bestätigten Bayern-Ikonen Franck Ribéry, Arjen Robben, Lothar Matthäus und Giovane Élber an, während Philipp Lahm als Trainer fungiert.

Jürgen Klinsmann, der zwischen 1995 und 1997 das Bayern-Trikot trug, prägte die Mannschaft in dieser Zeit und feierte unter anderem den Gewinn des UEFA-Pokals.

Seine Zeit als Trainer an der Säbener Straße verlief hingegen weniger erfolgreich.

Fußballnostalgie mit Bayern-Legenden

Neben dem deutschen Rekordmeister treten beim Turnier auch Legendenteams von Real Madrid, Juventus Turin, Celtic Glasgow, Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund an, sodass die Fans sich auf mitreißende Begegnungen und pure Fußballnostalgie freuen können.

Der FC Bayern Legends Cup knüpft an frühere Legenden-Events wie den Beckenbauer Cup an und bringt ehemalige Weltklassespieler und Publikumslieblinge in einem Retro-Hallenformat zusammen.

