FC Southampton bindet deutschen Trainer

Reinhard Franke 05.12.2025 • 21:53 Uhr Der FC Southampton verlängert den Vertrag mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert.

Der FC Southampton hat den Vertrag mit Cheftrainer Tonda Eckert nach exklusiven SPORT1-Informationen vorzeitig verlängert. Damit bleibt der 32-Jährige mindestens bis Sommer 2027 beim englischen Zweitligisten an der Seitenlinie.

Zuletzt hatte es Verzögerungen rund um Eckerts Arbeitsvisum gegeben, die inzwischen ausgeräumt sind. Ungeachtet dessen präsentierte sich die Mannschaft unter seiner Führung stark.

Southampton aktuell formstark

In den vergangenen fünf Partien feierten die Saints vier Siege; lediglich am vergangenen Samstag setzte es eine unglückliche 2:3-Niederlage in Millwall.