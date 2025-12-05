FC Southampton bindet deutschen Trainer

Der FC Southampton hat den Vertrag mit Cheftrainer Tonda Eckert nach exklusiven SPORT1-Informationen vorzeitig verlängert. Damit bleibt der 32-Jährige mindestens bis Sommer 2027 beim englischen Zweitligisten an der Seitenlinie.
Tonda Eckert bleibt bis 2027 Trainer des FC Southampton
Zuletzt hatte es Verzögerungen rund um Eckerts Arbeitsvisum gegeben, die inzwischen ausgeräumt sind. Ungeachtet dessen präsentierte sich die Mannschaft unter seiner Führung stark.
Southampton aktuell formstark
In den vergangenen fünf Partien feierten die Saints vier Siege; lediglich am vergangenen Samstag setzte es eine unglückliche 2:3-Niederlage in Millwall.
Nach dem 18. Spieltag belegt Southampton den 14. Tabellenplatz. Das Eckert-Team gewann fuhr sechs Siege ein, spielte sechsmal Remis und ging nach sechs Niederlagen als Verlierer vom Platz.