Festung gefallen! Weltrekord-Serie reißt nach acht Jahren

Niklas Senger 08.12.2025 • 20:04 Uhr Roter Stern Belgrad muss eine bittere Niederlage verkraften, die den Klub nicht nur in der Liga zurückwirft, sondern auch eine irre Serie zum Erliegen bringt.

Ein Auswärtssieg im Rajko-Mitic-Stadion? Acht Jahre lang schien dies in der serbischen SuperLiga unmöglich. Roter Stern Belgrad machte die eigene Spielstätte zu einer uneinnehmbar erscheinenden Festung.

151 Ligaspiele in Serie blieb der 14-malige Meister zu Hause ohne Niederlage. Doch auch eine Weltrekordserie muss eines Tages ein Ende nehmen.

Am Sonntag war es schließlich so weit, denn Roter Stern verlor gegen den Drittplatzierten FK Vojvodina Novi Sad vor heimischem Publikum mit 0:1. Die zuvor letzte Heimniederlage stammte vom 18. April 2017. Ausgerechnet im brisanten Hauptstadtderby gegen Partizan setzte es damals eine 1:3-Pleite.

Roter Stern mit Heimstärke zum Rekordmeister

Schon 2023 hatten die Serben den Rekord von Real Madrid übertroffen und die Serie seither ausgebaut. Die Königlichen hielten mit 121 ungeschlagenen Spielen im Bernabeu zwischen 1957 und 1965 die vorherige Bestmarke.

Mit der seit 2017 anhaltenden Serie hatte der Klub aus Belgrad auch eine jahrelange Dominanz in der Liga zu seinen Gunsten verschoben. Von der Saison 2017/18 bis zur Spielzeit 2024/25 holte sich Roter Stern jedes Jahr den Meistertitel und löste Partizan (zehn Meistertitel) damit als Rekordmeister ab.

Durch die historische Niederlage am Sonntag übernahm Partizan nach 18 Spieltagen der laufenden Saison jedoch die Tabellenführung. In der Europa League kämpft Roter Stern noch um einen Platz in der K.o.-Runde und steht mit sieben Punkten aus fünf Spielen auf Platz 22. Am Donnerstag trifft Belgrad auswärts auf Sturm Graz (18:45 Uhr im LIVETICKER).