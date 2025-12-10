Europa League: Freiburg-Verteidiger fällt lange aus

SID 10.12.2025 • 17:56 Uhr Rosenfelder fehlt aufgrund einer Verletzung vom Wochenende in den letzten drei Spielen des Jahres. Dafür kehrt ein anderer Innenverteidiger zurück.

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss den Rest des Jahres auf Innenverteidiger Max Rosenfelder verzichten. Wie Trainer Julian Schuster vor dem Europa-League-Heimspiel gegen RB Salzburg mitteilte, habe Rosenfelder am Samstag beim 1. FC Heidenheim (1:2) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten und werde neben der Partie am Donnerstag (21.00/RTL) auch gegen Borussia Dortmund und beim VfL Wolfsburg (20. Dezember) in der Liga fehlen.

Wieder mit dabei ist dagegen Philipp Lienhart. Wegen muskulärer Probleme in der Leiste war der österreichische Nationalspieler in Heidenheim ausgewechselt worden.