Europa League: Freiburg-Verteidiger fällt lange aus

Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss den Rest des Jahres auf Innenverteidiger Max Rosenfelder verzichten. Wie Trainer Julian Schuster vor dem Europa-League-Heimspiel gegen RB Salzburg mitteilte, habe Rosenfelder am Samstag beim 1. FC Heidenheim (1:2) einen Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten und werde neben der Partie am Donnerstag (21.00/RTL) auch gegen Borussia Dortmund und beim VfL Wolfsburg (20. Dezember) in der Liga fehlen.
Freiburg-Verteidiger fällt lange aus
Rosenfelder fehlt aufgrund einer Verletzung vom Wochenende in den letzten drei Spielen des Jahres. Dafür kehrt ein anderer Innenverteidiger zurück.
Rosenfelder (r.) kommt aus der SC-Jugend
Wieder mit dabei ist dagegen Philipp Lienhart. Wegen muskulärer Probleme in der Leiste war der österreichische Nationalspieler in Heidenheim ausgewechselt worden.
„Wir werden alles dafür tun, nicht nur weiterzukommen, sondern im Idealfall einen Platz zwischen eins und acht zu erzielen“, sagte Schuster, der mit dem Sport-Club noch ungeschlagen auf Rang vier steht. Damit würde Freiburg direkt ins Achtelfinale einziehen. Mit einem Sieg gegen Salzburg wären zumindest die Play-offs (Platz 9 bis 24) so gut wie sicher.