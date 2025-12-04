"Herr Hoeneß hat mir eine Whatsapp zukommen lassen": Woltemade enthüllt Hoeneß-Botschaft

Niklas Trettin 04.12.2025 • 19:12 Uhr Die Zukunft von Nick Woltemade war ein Dauerthema des vergangenen Transfersommers. Auch der FC Bayern wollte den Stürmer verpflichten, doch der Transfer scheiterte. Im Nachgang hat sich Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß bei ihm gemeldet, wie er nun enthüllt.

Nick Woltemade hat enthüllt, dass sich Uli Hoeneß, Ehrenpräsident des FC Bayern, bei ihm gemeldet habe, nachdem sein Wechsel zu Newcastle United festgestanden hatte. „Herr Hoeneß hat mir eine Whatsapp zukommen lassen und mir alles Gute für die neue Saison gewünscht“, verriet der 23-Jährige in einem Interview mit dem Wochenmagazin Stern.

„Ich habe mich jedenfalls sehr über die Wertschätzung gefreut, die Herr Hoeneß mir entgegengebracht hat“, sagte der deutsche Nationalspieler. Hoeneß hatte sich zuvor persönlich um eine Verpflichtung von Woltemade bemüht. Laut Medienberichten unterhielt er sich gleich mehrfach selbst mit dem Torjäger, um ihn davon zu überzeugen.

Letztlich wollte Bayern die Preiswünsche der Stuttgarter allerdings nicht erfüllen, sodass Woltemade für bis zu 90 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach England wechselte. Die horrende Ablösesumme des Mega-Deals beschäftigt ihn derweil nicht. „Das Gerede übers Geld ist eine ziemlich deutsche Angelegenheit. Mich hat in England noch niemand auf meine Ablöse angesprochen“, stellte der Stürmer klar.

Woltemade zum Wechseltheater: „Habe mein Handy ausgestellt“

„Ich musste mir auch noch keinen Spruch in der Kabine anhören. Die Leute haben sich an diese Summen offenbar gewöhnt“, fügte Woltemade hinzu. Generell seien die hohen Ablösesummen für ihn „surreal“ und „nicht fassbar“, sagte er: „Ich komme aus einfachen bürgerlichen Verhältnissen. Meine Mutter ist Floristin, mein Vater arbeitet bei einer Krankenversicherung.“

Vom öffentlichen und lang andauernden Wirbel um seine Zukunft habe er im Sommer bewusst nur wenig mitbekommen. „Während dieses Wechseltheaters war ich drei Wochen im Urlaub, erst am Comer See, dann auf Mallorca“, erzählte Woltemade.