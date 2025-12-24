"Im Sommer haben wir noch das Leben gefeiert!" Hildebrand trauert um Ex-Kollegen Hertner

SPORT1 24.12.2025 • 13:43 Uhr Timo Hildebrand nimmt in den sozialen Medien Abschied von Sebastian Hertner. Beide spielten in der Jugend zusammen. Hertner verunglückte am Sonntag.

Der Tod des ehemaligen Fußballprofis Sebastian Hertner schockte die gesamte deutsche Fußball-Welt.

Hertner, der einst für 1860 München, Erzgebirge Aue und Darmstadt spielte, war im Skiurlaub in Montenegro aus einem Sessellift 70 Meter in die Tiefe gestürzt und ums Leben gekommen. Am Sonntag verunglückte der 34-Jährige vor den Augen seiner Frau im Skigebiet Savin Kuk im Norden des Landes.

Jetzt meldete sich mit Timo Hildebrand ein ehemaliger Teamkollege in den sozialen Medien zu Wort und zeigte sich schockiert.

„Im Sommer haben wir noch das Leben gefeiert! Jetzt ist es unsere letzte gemeinsame Erinnerung“, schrieb Hildebrand auf Instagram und postete dazu ein gemeinsames Bild mit Hertner.

Hildebrand und Hertner spielten gemeinsam beim VfB Stuttgart

„Bitte reagiert nicht! Das ist eine Erinnerung, wie zerbrechlich und kostbar dieses Leben ist, gerade jetzt an Weihnachten tief traurig“, schrieb der ehemalige Bundesliga-Torhüter weiter.

Hildebrand spielte gemeinsam mit Hertner in der Jugend des VfB Stuttgart. Auch bei Schalke 04 kreuzten sich ihre Wege in der Saison 2012/13 erneut.