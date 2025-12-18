Newsticker
Fußball>

League Cup: Woltemade nach Derby-Patzer auf der Bank

Woltemade nach Derby-Patzer draußen

Nick Woltemade sitzt im englischen Ligapokal zunächst auf der Bank. Dafür feiert sein Sturm-Kollege ein langersehntes Debüt.
Nick Woltemade hat sich bei Newcastle United schnell eingelebt und wird von Trainer Eddie Howe in den höchsten Tönen gelobt.
Niklas Senger
