Newsticker
Ergebnisse
Mediathek
Live TV
Originals
DARTS-WM
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
WINTERSPORT
HANDBALL
US-SPORT
FORMEL 1
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
MEHR
Mehr
Fußball
>
League Cup: Woltemade nach Derby-Patzer auf der Bank
Woltemade nach Derby-Patzer draußen
Nick Woltemade sitzt im englischen Ligapokal zunächst auf der Bank. Dafür feiert sein Sturm-Kollege ein langersehntes Debüt.
Niklas Senger
17.12.2025 • 20:41 Uhr
Nick Woltemade sitzt im englischen Ligapokal zunächst auf der Bank. Dafür feiert sein Sturm-Kollege ein langersehntes Debüt.
Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite