Abrechnung von United-Star!

Samuel Kucza 17.12.2025 • 15:43 Uhr Bruno Fernandes übt Kritik an Manchester United und Teilen seiner Mannschaft. Der Kapitän berichtet von Verkaufsabsichten des Klubs und fehlender Wertschätzung.

Bruno Fernandes hat deutliche Vorwürfe gegenüber Manchester United und einigen seiner Teamkollegen erhoben. Der portugiesische Nationalspieler, seit Jahren eine der wenigen Konstanten beim kriselnden Premier-League-Klub, sprach offen über Enttäuschung, Loyalität und seine Zukunft.

In einem Interview mit dem portugiesischen Sender Canal 11 erklärte Fernandes, dass United ihn im vergangenen Sommer offenbar habe abgeben wollen. „Manchester United wollte, dass ich gehe – das habe ich im Kopf“, betonte der Mittelfeldspieler.

Das brisante Interview wurde bereits vor einigen Wochen geführt, sorgt aber erst jetzt – unter anderem durch die Berichterstattung der BBC – für ein breites mediales Echo.

United-Star Fernandes: „Das tut mir sehr weh“

Besonders der Umgang des Klubs habe Fernandes emotional getroffen. „Das tut mir sehr weh. Mehr als weh – es macht mich traurig, denn ich bin ein Spieler, an dem es nichts zu kritisieren gibt. Ich bin immer verfügbar, ich spiele immer, egal ob in guten oder schlechten Zeiten“, meinte Fernandes.

Es habe sich so angefühlt, als wolle der Verein ihn loswerden, „aber ich glaube, sie hatten nicht den Mut, diese Entscheidung zu treffen“. Trainer Ruben Amorim habe sich allerdings intern klar für einen Verbleib ausgesprochen.

Fernandes erklärte seine Entscheidung: „Ich habe mich entschieden zu bleiben, auch aus familiären Gründen, aber vor allem, weil ich den Verein wirklich mag. Das Gespräch mit dem Trainer hat mich ebenfalls dazu bewogen, zu bleiben.“

Kritik an Klub und Teamkollegen

Auch mit Teilen seiner Mannschaft ging Fernandes hart ins Gericht. „Ich gebe mein Bestes. Aber dann sieht man um sich herum Spieler, die den Verein nicht so sehr schätzen und ihn nicht so sehr verteidigen – das macht einen traurig“, kritisierte der Portugiese.

Der Mittelfeldspieler zählt bei United zu den Top-Verdienern und kassiert dem Vernehmen nach rund 18 Millionen Euro pro Jahr. Im vergangenen Sommer soll es zudem lukrative Angebote aus Saudi-Arabien gegeben haben.

Bei seiner langfristigen Zukunft blickt Fernandes auch über England hinaus. „Ich würde mich gern in der spanischen Liga beweisen und auch in Italien um große Titel kämpfen“, erklärte der 31-Jährige.

Ein weiterer Verbleib in Manchester sei für ihn dennoch vorstellbar: „Solange man mich dort haben will“, schränkte Fernandes ein.