Nach IMK: Fan-Sprecher Kessen zieht positives Fazit

SID 05.12.2025 • 13:51 Uhr Die Fanorganisation „Unsere Kurve” begrüßt durchaus die Ergebnisse der IMK. Einige Punkte sorgen aber weiterhin für Unzufriedenheit.

Die Fanorganisation „Unsere Kurve“ hat verhalten positiv auf die Beschlüsse der Innenministerkonferenz (IMK), die am Freitag in Bremen verkündet wurden, reagiert.

„Es ist begrüßenswert, dass gerade Punkte der zentralen Überwachung, KI-Gesichtserkennung und dergleichen abgeräumt wurden“, sagte Thomas Kessen, Sprecher der Fanorganisation, dem SID: „Gleichzeitig bleiben aber noch viele Fragen offen.“

„Protest der Fans hat Früchte getragen“

Es sei ein Teilerfolg, dass man bei den Entscheidungen erkennen könne, „dass der Protest der Fans in den letzten Wochen Früchte getragen hat. Das gibt natürlich auch anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren gerade Rückenwind. Denn es zeigt, dass das Handeln von Politik veränderbar ist“, sagte Kessen und führte aus: „Dass die Innenministerinnen und Innenminister dann jetzt zukünftig eben doch mit Fans in den Dialog treten wollen, ist zu begrüßen, denn es ist immer besser, miteinander zu reden als übereinander.“

Besonders in Bezug auf die angekündigte „zentrale, unabhängige, bundesweite Kommission“ zur Verhängung von Stadionverboten erhofft sich Kessen aber in den nächsten Tagen mehr Klarheit.

„Was eine bundesweite Kommission hier bringen soll, das erklärt sich uns nicht“, sagte der Fan-Sprecher: „Klar ist, dass die Forderung nach mehr Stadionverboten, wie sie ja in den letzten Tagen seitens der Innenministerinnen und Innenminister oftmals kam, ohne jede Grundlage ist und eigentlich nur Symbolpolitik sein kann. Und die gilt es abzulehnen.“

Politik verzichtet auf drastische Maßnahmen

Nach der IMK in Bremen hatten die Verantwortlichen bei einer Pressekonferenz ihre Entscheidungen vorgestellt. Auf drastische Maßnahmen, die in den vergangenen Wochen im Raum gestanden hatten, wurde demnach verzichtet. Personalisierte Tickets wird es künftig ebenso wenig geben wie eine Gesichtserkennung vor dem Stadionbesuch.

Bereits am Donnerstag hatte die Deutsche Fußball Liga (DFL) als Reaktion auf die monatelangen Debatten mit der Politik Maßnahmen zur „Stärkung der Sicherheit“ verkündet.