Neymar in Brasilien gefeierter Held

SID 04.12.2025 • 10:31 Uhr Der brasilianische Superstar Neymar ist im Abstiegskampf mit seinem Jugendklub FC Santos der gefeierte Mann.

Mit seinem ersten Hattrick seit mehr als dreieinhalb Jahren hat Brasiliens Fußballstar Neymar seinem Klub FC Santos die wohl entscheidende Luft im Abstiegskampf in der Serie A verschafft.

Der 33-Jährige, dessen Comeback nach einem Kreuzbandriss im Oktober 2023 von Verletzungen geprägt ist, erzielte beim 3:0 (0:0) gegen EC Juventude aus Caxias do Sul innerhalb von 17 Minuten alle Tore. Mit zwei Punkten Vorsprung auf die Abstiegsränge geht der Pele-Klub nun in das Saisonfinale.

Erster Neymar-Hattrick seit 2022

Für Neymar war es der erste Hattrick seit April 2022, damals im PSG-Trikot bei einem 6:1-Auswärtssieg gegen Clermont in der Ligue 1. Der ehemalige Star des FC Barcelona und von Paris Saint-Germain traf in der 56. und 65. Minute sowie per Elfmeter in der 73. Minute und erreichte damit die Marke von 150 Toren für seinen Jugendverein. „Ich bin sehr glücklich, diese Zahl erreicht zu haben“, sagte er: „Ich danke allen meinen Teamkollegen, die im Laufe der Jahre Teil der Mannschaft waren.“ Neymar erzielte in den jüngsten drei Spielen fünf Tore.

Santos liegt nun mit 44 Punkten auf Platz 14, zwei Punkte vor Vitoria, dem Tabellen-17. und ersten Abstiegskandidaten. Am Sonntag kann Santos gegen den Tabellendritten EC Cruzeiro den Verbleib in der Serie A sichern. Erst danach will sich Neymar Gedanken um seine Zukunft machen. „Zunächst möchte ich die Saison beenden, dann werde ich nachdenken. Mein Wille ist immer Santos an erster Stelle“, antwortete er auf die Nachfrage zu seinem zum Jahresende auslaufenden Vertrag.

Flamengo ist brasilianischer Meister

Derweil feierte CR Flamengo vier Tage nach dem kontinentalen Libertadores-Cup-Triumph auch den Gewinn der heimischen Meisterschaft. Nach dem 1:0 (1:0) über Ceara SC kann der Erfolgsklub aus Rio de Janeiro nicht mehr von SE Palmeiras eingeholt werden.