Nicht das 7:1! Toni Kroos verrät: Das war mein bestes Spiel

Samuel Kucza 29.12.2025 • 09:24 Uhr Toni Kroos blickt im Interview mit Romário auf seine außergewöhnliche Karriere zurück. Der frühere Nationalspieler spricht über seine Zeit bei Real Madrid, sein bestes Spiel und die WM-Chancen der DFB-Elf.

Deutschlands Fußball-Legende Toni Kroos hat in einem Interview mit der brasilianischen Ikone Romário auf seine außergewöhnliche Laufbahn zurückgeblickt.

Dabei sprach der frühere Nationalspieler nicht nur über besondere Spiele seiner Karriere, sondern äußerte sich auch zum größten Klub, dem besten Trainer seiner Laufbahn sowie zu den Erfolgsaussichten der deutschen Nationalmannschaft bei der kommenden Weltmeisterschaft.

Auf die Frage nach dem bedeutendsten Verein seiner Karriere fand Kroos klare Worte: „Das ist leicht: Real Madrid. Ich hatte das Glück, zehn Jahre für den besten Verein der Welt zu spielen. Meine Zeit bei Real war die erfolgreichste und hat mich am meisten erfüllt. Das waren die besten Jahre meiner Karriere als Fußballer“, erklärte der langjährige DFB-Star.

Kroos: Das war mein bestes Spiel

In Madrid hatte Kroos außerdem die Gelegenheit, unter Carlo Ancelotti zu spielen. Für den ehemaligen Nationalspieler ist der Italiener der beste Coach, den er je hatte, „weil er es besser als jeder andere verstanden hat, ein großes Team zu managen.“

Auch weitere Superlative ordnete Kroos im Interview ein. Cristiano Ronaldo bezeichnete er als besten Mitspieler seiner Karriere, das Bernabéu als bestes Stadion der Welt. Sein persönlich bestes Spiel absolvierte Kroos allerdings nicht in Madrid, sondern in Cardiff.

Am 3. Juni 2017 stand er dort mit Real Madrid im Champions-League-Finale gegen Juventus Turin auf dem Platz. Nie habe er nach eigener Einschätzung besser gespielt als an diesem Abend beim 4:1-Erfolg.

Zu den ganz besonderen Momenten zählt für Kroos außerdem der legendäre 7:1-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen Brasilien im WM-Halbfinale 2014.„Ich hatte das Glück, in einigen wichtigen Spielen zu spielen. Das ist in meiner Top fünf“, sagte der frühere Mittelfeldspieler.

Kroos dämpft WM-Erwartungen

Einen erneuten Triumph der deutschen Nationalmannschaft wie 2014 erwartet Kroos jedoch nicht. Zwar sei Deutschland bei Turnieren stets präsent, als klaren Favoriten sieht er die DFB-Elf aber nicht.