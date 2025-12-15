Petersen über Joker-Rekord: "Das ist schon cool"

SID 15.12.2025 • 16:32 Uhr Der frühere Bundesliga-Stürmer hält im Oberhaus die Bestmarke für die meisten Treffer als Einwechselspieler.

Nils Petersen ist stolz darauf, Rekord-Joker der Fußball-Bundesliga zu sein. "Ich würde lügen wenn ich sagen würde, das interessiert mich nicht", erklärte der ehemalige Profi des SC Freiburg im SID-Interview im Rahmen des Fußball-Spruch des Jahres in Kooperation mit Partner Volkswagen. Petersen, der seine Karriere vor zweieinhalb Jahren beendete, schoss im deutschen Oberhaus 34 Tore als Einwechselspieler und damit so viele wie kein anderer. "Wenn man in diesem Big Business Bundesliga so ein Alleinstellungsmerkmal hat, das ist schon cool", sagte der 37-Jährige.

Dass er in Freiburg, wo er von 2025 bis 2023 spielte, überwiegend als Joker eingesetzt wurde, habe sich über die Jahre "peu à peu entwickelt", blickte Petersen zurück. "Dann hatte ich die Rolle so sehr inne, dass ich sie gefühlt noch ein Jahrzehnt ausgefüllt habe. Am Ende waren es wahrscheinlich nur vier oder fünf Jahre."