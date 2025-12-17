Newsticker
Fußball>

Premier League: Schock für Woltemade-Teamkollegen

Schock für Woltemade-Teamkollegen

Dan Burn erleidet im Wear-Tyne-Derby eine schwere Verletzung. Der Teamkollege von Nick Woltemade fällt vorerst aus.
Nick Woltemade hat sich bei Newcastle United schnell eingelebt und wird von Trainer Eddie Howe in den höchsten Tönen gelobt.
Niklas Senger
