Real entgeht Pokal-Blamage nur knapp

SPORT1 18.12.2025 • 07:48 Uhr Im spanischen Pokal entgeht Real Madrid im Duell mit einem Drittligisten nur knapp einer Blamage.

Real Madrid ist im spanischen Pokal einer Blamage nur knapp entkommen. Die Königlichen zitterten sich in der Copa del Rey mit einem 3:2 (2:0)-Sieg gegen Drittligist CF Talavera mit Mühe ins Achtelfinale.

Real hatte die ersten 30 Minuten der Partie zwar bestimmt, scheiterte aber immer wieder an Talaveras-Keeper Jaime Gonzalez. Erst in der 41. Minute brachte ein Handelfmeter durch Kylian Mbappé dem Starensemble die Führung.

Auch am zweiten Real-Tor in der Nachspielzeit der ersten Hälfte war er beteiligt, führte ein scharfer Pass des Franzosen doch zu einem Eigentor von Manu Farrando.

Real Madrid entgeht Blamage nur knapp

In der zweiten Hälfte gelang den Gastgebern in der 80. Minute zunächst der Anschluss durch Nahuel Arroyo, ehe Mbappé acht Minuten später den alten Abstand wiederherstellte.

Ein sehenswerter Freistoß-Treffer von Gonzalo di Renzo brachte den Drittligisten zwar wieder heran, der Ausgleich gelang aber nicht mehr.

Real-Coach Alonso: „Hätten reifer auftreten müssen“

„Das Ziel war das Weiterkommen, und das haben wir bereits erreicht. Deshalb bin ich zufrieden und glücklich“, sagte Real-Coach Xabi Alonso nach der Partie.