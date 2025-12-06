Spielabbruch in England nach Tragödie um Fan

Schreckliche Nachrichten aus England! Die Zweitliga-Partie zwischen Charlton Athletic und dem FC Portsmouth ist nach zwölf Minuten abgebrochen worden.
Spielabbruch nach Fantragödie
Grund dafür war ein medizinischer Notfall eines Zuschauers aus dem Heimbereich, der anschließend im Krankenhaus verstarb.
Charlton Athletic „zutiefst erschüttert“
Charlton teilte mit: „Der Verein ist zutiefst erschüttert, bekannt geben zu müssen, dass ein Fan von Charlton Athletic nach einem medizinischen Notfall während des heutigen Spiels gegen Portsmouth im The Valley verstorben ist.“
Weiter heißt es in dem Statement: „Das Spiel wurde in der zwölften Minute unterbrochen, während der Fan behandelt wurde, und anschließend verschoben ist.“
Verein spricht sein Beileid aus
Der Verein bedankte sich zudem bei den Mitarbeitern von Charlton und den Ersthelfern, die alles in ihrer Macht Stehende getan haben.
Charlton „ist den anwesenden Fans sowie den Spielern und Mitarbeitern von Portsmouth für ihre Geduld und ihr Verständnis angesichts dieser Tragödie sehr dankbar“.
Alle Beteiligten sprechen der Familie und den Freunden des Fans in dieser „unglaublich schweren Zeit ihr tief empfundenes Beileid“ aus.