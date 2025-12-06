Spielabbruch in England nach Tragödie um Fan

SPORT1 06.12.2025 • 17:15 Uhr Die Partie zwischen Charlton Athletic und dem FC Portsmouth wird abgebrochen. Ein Fan verstirbt nach einem medizinischen Notfall.

Schreckliche Nachrichten aus England! Die Zweitliga-Partie zwischen Charlton Athletic und dem FC Portsmouth ist nach zwölf Minuten abgebrochen worden.

Grund dafür war ein medizinischer Notfall eines Zuschauers aus dem Heimbereich, der anschließend im Krankenhaus verstarb.

Charlton Athletic „zutiefst erschüttert“

Charlton teilte mit: „Der Verein ist zutiefst erschüttert, bekannt geben zu müssen, dass ein Fan von Charlton Athletic nach einem medizinischen Notfall während des heutigen Spiels gegen Portsmouth im The Valley verstorben ist.“

Weiter heißt es in dem Statement: „Das Spiel wurde in der zwölften Minute unterbrochen, während der Fan behandelt wurde, und anschließend verschoben ist.“

Verein spricht sein Beileid aus

Der Verein bedankte sich zudem bei den Mitarbeitern von Charlton und den Ersthelfern, die alles in ihrer Macht Stehende getan haben.

Charlton „ist den anwesenden Fans sowie den Spielern und Mitarbeitern von Portsmouth für ihre Geduld und ihr Verständnis angesichts dieser Tragödie sehr dankbar“.