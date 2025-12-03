Sportmoderatorin kollabiert während Livesendung

SPORT1 03.12.2025 • 09:53 Uhr TV-Moderatorin Laura Woods kollabiert während einer Livesendung.

Schreckmoment im britischen Fernsehen. Am Dienstagabend ist Moderatorin Laura Woods während einer Livesendung kollabiert.

Das Testspiel der englischen Frauen-Nationalmannschaft gegen Ghana wurde vom TV-Sender ITV4 übertragen. Moderatorin Woods führte dabei zunächst ein Gespräch mit den Experten Ian Wright und Anita Asante.

Als Wright nach einer Frage zu seiner Antwort ansetzen wollte, kippte die Moderatorin plötzlich nach vorne über. In den Armen der Experten sackte sie schließlich zusammen. Wright reagierte dabei blitzschnell, stützte die 38-Jährige und unterstützte sie dabei, sich auf den Beinen zu halten.

Moderatorin kollabiert während Livesendung

Auch in der Regie des Senders reagierte man zügig, schaltete in eine Werbepause, noch bevor weitere Details zu sehen waren.

Nach einer rund fünf Minuten andauernden Unterbrechung übernahm aushilfsweise Moderatorin Katie Shanahan die Sendung.

„Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, ist die wunderbare Laura Woods heute nicht da, da sie krank geworden ist“, erklärte Shanahan. Demnach sei Woods aber „in sehr guten Händen, sodass ich kurzfristig für sie einspringe“.

Woods meldet sich bei Instagram

Später meldete sich Woods via Instagram und versicherte ihren Followern, dass es ihr gut geht. „Das war ein bisschen seltsam. Tut mir leid, dass ich euch alle beunruhigt habe, mir geht es gut. Die wunderbaren Sanitäter haben gesagt, dass es wahrscheinlich ein Virus ist und ich nur etwas Ruhe und Flüssigkeit brauche“, schrieb sie in ihrer Story.

Und weiter: „Es ist mir wirklich peinlich, dass das im Fernsehen passiert ist, aber ein großes Dankeschön an meine Kollegen bei ITV, die sich heute Abend wirklich um mich gekümmert haben. Und danke an Wrighty und Neets, die mich aufgefangen haben. Und nochmals Entschuldigung.“