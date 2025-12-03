Streit mit DFB: Gräfe-Prozess geht am Donnerstag weiter

Nächster Akt in der Auseinandersetzung zwischen dem früheren Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB): Das Berufungsverfahren unter der Aktennummer 6 U 23/23 vor dem Oberlandesgericht Frankfurt/Main geht am Donnerstag weiter. Um 13.30 Uhr startet die mündliche Verhandlung in Saal 101, Gebäude D. Das Berufungsverfahren läuft bereits seit März, zur anvisierten außergerichtlichen Einigung war es nicht gekommen.
Gräfe-Prozess geht weiter
Der Ex-Referee hatte wegen Altersdiskriminierung geklagt. Sowohl er selbst als auch der DFB waren nach dem ersten Urteil in Berufung gegangen.
Manuel Gräfe streitet mit dem DFB vor Gericht
Gräfe hatte den DFB nach unfreiwilliger Beendigung seiner Schiedsrichterlaufbahn am Ende der Saison 2020/2021 nach 289 Einsätzen in der Bundesliga wegen Altersdiskriminierung verklagt. Er hatte mit 47 Jahren aufhören müssen und forderte 830.000 Euro - basierend auf der Annahme, er hätte noch drei weitere Jahre Bundesliga-Spiele leiten können.
Im Januar 2023 waren Gräfe zunächst vom Landgericht 48.500 Euro als Entschädigung zugesprochen worden. Es galt als erwiesen, dass er seine Karriere wegen des Erreichens der als „nicht zulässig“ und „unverhältnismäßig“ gewerteten DFB-Altersgrenze von 47 Jahren beenden musste. Der von Gräfe geforderte Schadenersatz wurde ihm allerdings verweigert, weshalb er - wie auch der DFB - in Berufung ging.