Streit mit DFB: Gräfe-Prozess geht am Donnerstag weiter

SID 03.12.2025 • 10:55 Uhr Der Ex-Referee hatte wegen Altersdiskriminierung geklagt. Sowohl er selbst als auch der DFB waren nach dem ersten Urteil in Berufung gegangen.

Nächster Akt in der Auseinandersetzung zwischen dem früheren Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe und dem Deutschen Fußball-Bund (DFB): Das Berufungsverfahren unter der Aktennummer 6 U 23/23 vor dem Oberlandesgericht Frankfurt/Main geht am Donnerstag weiter. Um 13.30 Uhr startet die mündliche Verhandlung in Saal 101, Gebäude D. Das Berufungsverfahren läuft bereits seit März, zur anvisierten außergerichtlichen Einigung war es nicht gekommen.

Gräfe hatte den DFB nach unfreiwilliger Beendigung seiner Schiedsrichterlaufbahn am Ende der Saison 2020/2021 nach 289 Einsätzen in der Bundesliga wegen Altersdiskriminierung verklagt. Er hatte mit 47 Jahren aufhören müssen und forderte 830.000 Euro - basierend auf der Annahme, er hätte noch drei weitere Jahre Bundesliga-Spiele leiten können.